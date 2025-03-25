İstanbul'da öğrenci buluşması: Ünivesite öğrencileri Maçka'ya yürüyor
İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ülkenin dört bir yanında artan eylemler devam ediyor. Bugün Maçka Parkı'nda toplanacak olan öğrenciler, buradan kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürüyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, 48 kişi hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından devam ediyor.
Üniversite öğrencileri bugün İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla saat 17.00'de Maçka Parkı'nda bir araya gelecek. Öğrencilerin burada toplanıp kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürümesi bekleniyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri Davutpaşa Kampüsü'nden Maçka'ya doğru yola çıktı. Öğrenciler, sloganlarla Maçka'ya yürüyor.
Etiketler: #İmamoğlu #EYLEM #öğrenci #üniversite öğrencileri
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