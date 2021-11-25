İstanbul'da sokağa çıkan yurttaşlara polis müdahalesi: 70 gözaltı
İstanbul'da hayat pahalılığına karşı dün akşam yapılan eylemlerde 70 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da hayat pahalılığına karşı sokağa çıkan yurttaşlar polis müdahalesiyle karşılaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü gözaltına alınanların sayısı ve durumuna ilişkin ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde izinsiz gösteriler düzenlendiği görülmüştür. Gösterilericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Uyarılara aldırış etmeyerek görevlilerimize mukavemet eden 46 erkek 24 kadın toplamda 70 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.
Açıklamada gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
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