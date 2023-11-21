Partiden ihracı istenmişti: İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan açıklama videosu!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 16:59

Güncelleme: 21.11.2023 - 17:04

İYİ Parti'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ümit Dikbayır sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Dikbayır açıklamasında şunları söyledi:

“Milletimiz siyaseten sorunlarına çözüm beklerken, maalesef gündem bazı iddia ve dedikodularla meşgul edilmektedir. İYİ Parti özelinde yaratılan bu suni gündemde şahsımla ilgili bazı iftira ve iddialar da yer almaktadır.

Öncelikle belirtmek isterim ki İYİ Parti Türk demokrasi tarihinin en ceberrut döneminde hayati sorumluluklar ve riskler alınarak kurulmuş bir siyasi harekettir.

İlk günlerde şahsımın onuru ve şerefi söz konusu olsa da dava arkadaşlarımın bir toz zerresi kadar emeğinin heba olmaması adına suskunluğumu korudum. İnandım ve bekledim ki genel başkanımız bu iftira çarkını kıracak ve gereğini yapacak.

İnanıyordum ki Sayın Genel Başkan Meral Akşener, partiye verilen hiçbir emeği iftira, hırsızlık ve para ilişkileriyle aynı cümle içerisinde kullanmayacak. Ama olmadı… Bu çirkin ve eğri işlerin önüne geçmek yerine o kazanın altına odun atıldı.

Suskunluğumu korumakla birlikte partimizin elini rahatlamak soluk aldırmak için hakkıdaki iddiaların araştırılmasını talep ettim.

Ancak üzülerek tecrübe ettim ki, kutsal emanet gördüğüm emekleri korumaktaki hassasiyetim partimizin kurullarında karşılık bulmadı. Gelinen noktada Türkiye’ye ve Türk milletine güneşi vadeden İYİ Parti’nin üzerine gölge düşürülmesi karşısında susmam mümkün değildir.