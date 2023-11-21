İYİ Parti’de 'yolsuzluk iddiaları' gerilimi: Akşener grupta konuşacak, istifaya hazırlanan Dikbayır yanıt verecek

Yayınlanma: 21.11.2023 - 07:30

Güncelleme: 21.11.2023 - 08:04

İYİ Parti’de iki milletvekili ve bazı eski parti yöneticilerinin istifalarının ardından, gündeme gelen yolsuzluk iddiaları nedeniyle gerilim oldukça yüksek.

Genel Başkan Meral Akşener, “kendisi, ailesi ve özel kalem müdürünün hesaplarını yasa dışı biçimde incelettiği” iddialarının hedefindeki Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

İddiaları reddeden ve kendisine yönelik suçlamalarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Dikbayır ise karşı iddiaları dile getireceği bir açıklamayla, hafta sonu İYİ Parti'den istifa etmeye hazırlanıyor.

İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener’in başkanlığında hafta sonu milletvekilleri, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Başkanlık Divanı üyeleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, istifalar ve parti yönetimi hakkındaki iddialar masaya yatırıldı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda seçimler öncesi Meral Akşener’in yakın kurmayları arasında yer alan Ümit Dikbayır hakkındaki iddialar en önemli gündem maddesi oldu.

Dikbayır’ın Akşener’in ailesi ve özel kalem müdürü dahil, yakınlarının banka hesaplarını yasa dışı yollardan incelettiği, partinin kasasındaki 132 milyon liranın kaybolduğu, Akşener ve partililerin bazı belediyeler ile maddi çıkar karşılığı işbirliği yaptığı iddiaları da toplantıda ele alındı.

"İSPAT ETSİNLER POLİTİKAYI BIRAKIRIM"

İYİ Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre kulislerde de dile getirilen bu iddialarla ilgili Akşener, toplantıda net ifadeler kullandı.

Hesaplarının yasa dışı yollardan incelendiği bilgisinin doğru olduğunu ifade eden Akşener’in, iddiaların kanıtlanması halinde “politikayı bıracacağını” söylediği de öğrenildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Akşener şu ifadeleri kullandı:

“Benim, oğlumun, gelinimin, yeğenlerimin, çocukluk arkadaşlarımızın, hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle ne AKP belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım.

İYİ PARTİ BİLANÇO AÇIKLADI: 'KAYIP YOK, KASA DOLU'

Hafta sonu yapılan toplantının ardından İYİ Parti yönetimi, kasasında kayıp olmadığını ve hesapların usulüne uygun işlendiğini gösteren bilgilendirme açıklaması yaptı.

İYİ Parti Seçim İşleri ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı, partinin kasasında 27 milyon 387 bin TL nakit para olduğunu duyurdu.

AKŞENER’DEN DİKBAYIR’A 'DİSİPLİN HAMLESİ'

Tüm bu gelişmelerin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise olağan basın toplantısında, gazetecilerin sorusu üzerine, Dikbayır’ın Akşener’in talimatıyla kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in disipline sevk gerekçesi konusunda parti yönetimi net bir açıklama yapmadı.

Akşener’in Çarşamba günü haftalık grup toplantısında bu konuda önemli açıklamalar yapacağı belirtildi.

DİKBAYIR’DAN SUÇ DUYURUSU VE İSTİFA HAZIRLIĞI

Dikbayır ise parti yönetiminin kendisine yönelik iddialarını reddediyor.

Önce parti yönetiminin iddiaları araştırması için dilekçe veren Dikbayır’ın, disipline sevk kararının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Dikbayır, disipline sevk kararı sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

https://twitter.com/UmitDikbayir/status/1726592783836987460

Yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde, istenmediği yerde durmayacağını belirten Dikbayır, disiplin sürecini beklemeden hafta sonu partiden istifa edeceğini söyledi.

Dikbayır’ın, istifa kararını açıklarken karşı iddialarla, Akşener ve parti yönetimine yanıt vereceği öğrenildi.

Kendisine yönelik iddialarla ilgili Akşener’in yakın çevresini suçlayan Dikbayır’ın Akşener’le görüşmek istediği ancak kendisine geri dönüş yapılmadığı belirtiliyor.

'NEBİ HATİPOĞLU, ESKİŞEHİR ADAYI OLMAK İSTEDİ'

İYİ Parti’nin hafta sonu kampındaki bir başka gündem maddesi ise partiden istifa eden milletvekilleriydi.

Ankara Milletvekili Adnan Beker ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun istifalarının, İYİ Parti’nin yerel seçimlerde kendi adaylarıyla yarışma kararıyla ilgili olmadığını belirtildi.

İstişare toplantısında milletvekili adaylarının belirlendiği “eğilim yoklaması” yöntemi ise eleştiri konusu oldu.

İstifa eden Beker ve Hatipoğlu’nun eğilim yoklaması ile belirlendiğine dikkat çeken bazı parti yöneticileri, bazı adayların maddi güçlerini kullanarak eğilim yoklamasının lehlerine sonuçlanmasını sağlandığını iddia etti.