CHP'den, MHP'li başkan için basın açıklaması yayımlayan Şırnak Valiliği'ne tepki

16 Kasım 2022 Çarşamba, 17:41

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’daki bombalı saldırı sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

MHP’nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın da ifadeye çağrıldığı öne sürülmüş, İlhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada; ''Bilgim ve rızam dışında GSM operatörü üzerinden 24 Nisan 2019'da adıma bir hat çıkarılmış. Adıma kayıtlı, ben, eşim ve çocuğumun kullandığı 3 hat dışında kimlik bilgilerim ele geçirilerek çıkartılan hat aracılığıyla şahsım ve partim üzerinde bir oyun tertip edilmeye çalışılmaktadır'' ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltına alınan Ahlam Albashır ve MHP’li Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı bir hat arasında iki görüşme geçtiği tespit edildiği iddia edilmişti. HTS kayıtlarında, İlhan’ın adına kayıtlı bir telefon hattıyla Albashır’ın kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı yer almıştı.

İlhan, ‘telefon hattının bilgisi ve rızası dışında çıkarıldığını’ iddia ederek "Bilgim ve rızam dışında GSM operatörü üzerinden 24 Nisan 2019'da adıma bir hat çıkarılmış. Adıma kayıtlı, ben, eşim ve çocuğumun kullandığı 3 hat dışında kimlik bilgilerim ele geçirilerek çıkartılan hat aracılığıyla şahsım ve partim üzerinde bir oyun tertip edilmeye çalışılmaktadır" demişti.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

Şırnak Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, GSM bayisince hattın yasadışı yollardan üçüncü şahsa verildiğini duyurmuştu. Şırnak Valiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

GSM hattının, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından yasadışı yollarla çıkarılarak hattın üçüncü şahsa verildiği ve söz konusu GSM bayisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı, bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan’ın ifadesinin cumhuriyet başsavcılığınca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CHP'Lİ ÖZEL: DEVLETİN ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ VE TÜM GÜCÜYLE BİR İTTİFAKI DESTEKLEDİĞİNİN GÖSTERGESİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya üzerinden, bir mülki idare birinimim siyasi parti adına savunma açıklaması yapmasına tepki gösterdi.

Özel, "Şırnak Valiliği'nin bir siyasi partinin ilçe başkanı için açıklama yapması yerleşik uygulamalara aykırıdır. Valilik, bu olay CHP'li başkanın başına gelse aynı şekilde davranır mıydı? Bu, devletin çürümüşlüğünün ve tüm gücüyle bir ittifakı desteklediğinin göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Şırnak Valiliği'nin bir siyasi partinin ilçe başkanı için açıklama yapması yerleşik uygulamalara aykırıdır.



Valilik, bu olay CHP'li başkanın başına gelse aynı şekilde davranır mıydı?



Bu, devletin çürümüşlüğünün ve tüm gücüyle bir ittifakı desteklediğinin göstergesidir. https://t.co/Yi9rJuGih7 — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 16, 2022

BAŞARIR: İKTİDAR VE KÜÇÜK ORTAĞININ AVUKATLIK BÜROSU MU?

Başarır da "Şırnak Valiliği, MHP ilçe başkanını aklama derdine düşmüş. Orası valilik mi? İktidar ve küçük ortağının avukatlık bürosu mu?" ifadelerine yer verdi.