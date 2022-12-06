Son Dakika: İYİ Partili Hüseyin Örs'ü yaralayan AKP'li Zafer Işık'a ceza
Son dakika haberi... İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk atan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’a TBMM Genel Kurulu’nda iki birleşim çıkarma cezası verildi.
TBMM Genel Kurulu’nda TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ve 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu sözlerinin İçtüzüğün 163. maddesi uyarınca, “kaba ve yaralayıcı söz” kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle kınama cezası verildi.
Bugün, Genel Kurul’da çıkan kavgada İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk atan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’a da İçtüzüğün 163’üncü maddesi uyarınca Meclis’ten geçici olarak iki birleşim çıkarma cezası da oylama sonucu verildi. Işık veya yerine bir başka AKP milletvekili savunma yapmadı.
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’a da çıkan kavga sırasındaki sözleri gerekçe gösterilerek kınama cezası verildi.
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