İYİ Parti Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Aksaray milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:47

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:47

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Aksaray milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Aksaray milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Aksaray milletvekili adayları kim? İYİ Parti Aksaray milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Aksaray milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TURAN YALDIR

ALİ ABBAS ERTÜRK

NACİYE AKKUŞ TÜRK

GÜRSEL KESKİN