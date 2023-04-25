İYİ Parti Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Aksaray milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Aksaray milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Aksaray milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Aksaray milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Aksaray milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Aksaray milletvekili adayları kim? İYİ Parti Aksaray milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Aksaray milletvekili adayları tam listesi...
İYİ PARTİ AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
TURAN YALDIR
ALİ ABBAS ERTÜRK
NACİYE AKKUŞ TÜRK
GÜRSEL KESKİN
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