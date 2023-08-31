İYİ Parti ana eksen arayışında: İşbirliği yapmak isteyen bize gelsin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti sözcüsü Kürşad Zorlu’nun aksine Ankara ve İstanbul için “ortak adaya kapalı olmadıklarını” açıkladı. İYİ Parti kanadı, “Eğer işbirliği yapılacak ise bunun İYİ Parti çatısı altında olması gerek” diyor.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu,
önceki gün partisinin genel
merkezinde düzenlediği basın
toplantısında, Ankara ve İstanbul
için İYİ Parti’nin ayrı aday çıkarıp
çıkarmayacağı sorusuna “Bazı siyasi
partilerin İstanbul ve Ankara’da bazı
hedefleri olduğu için bu konuyu çokça
köpürtüyorlar ama biz çok net bir şeyi
ortaya koyduk: Biz kendi adaylarımızı
çıkaracağız” yanıtını vermişti.
Zorlu’nun bu ifadelerinin
üzerinden kısa bir süre sonra İYİ
Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
gazeteci Fatih Altaylı’ya Zorlu’nun
açıklaması üzerine “Şu anda ortada
üzerinde konuşulacak isimler
olmadığı için Kürşad Bey de bizim
kendi adayımızı çıkaracağımızı
söylemiştir. Ortak adaylara kapalı
değiliz ama bu her halükârda
destekleyeceğimiz anlamına da
gelmez” değerlendirmesinde bulundu.
Akşener’in Afyonkarahisar
Kocatepe’de tüm siyasi partilere
yaptığı “Seçimlere ayrı ayrı girelim”
çağrısını anımsatan İYİ Parti kanadı,
“Akşener’in siyaseti aritmetik
hesaplardan soyutlamak için bu
çağrıyı yaptığını” ileri sürüyor.
Akşener’in bu açıklamalarıyla “el
yükselttiği” de vurgulanıyor.
‘ÖNCELİK İYİ PARTİ’
İYİ Parti kanadı, Akşener’in “Ortak
adaya kapalı değiliz” sözlerini şöyle
yorumluyor:
“Artık kimsenin kapısını çalıp ‘Gelin işbirliği yapalım’ demek istemiyoruz. Tabanımız da artık ‘seçimlere bağımsız katılmamızı’ istiyor. Ancak Türkiye’nin geleceği, milletin refahı için bir parti ile işbirliği yapılması gerekiyorsa, diğer partiler elini taşın altına koymak istiyorlarsa, burada öncelik İYİ Parti olmalı. İYİ Parti çatısı altında yapılacak bir işbirliğine kapımız hiçbir zaman kapalı değildir.”
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