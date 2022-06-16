İYİ Partili Aytun Çıray: Meral Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı tartışmalarına ilişkin, "Sayın Meral Akşener akıllarda bir tereddüt kalmaması için Sayın Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacaktır" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı göreve üçüncü kez seçilip seçilemeyeceğine yönelik tartışmalar devam ederken İYİ Parti’den dikkati çekici bir açıklama geldi. İzmir milletvekili ve Meral Akşener’in başdanışmanı Aytun Çıray, İYİ Parti liderinin “akıllarda bir tereddüt kalmaması ve demokrat tavrı sebebiyle Erdoğan’ın adaylığının önünü açacağını” söyledi.
Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Aytun Çıray ile yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı.
Erdoğan’ın 3. defa aday olamayacağına yönelik tartışmalar konusunda Akşener’in ne düşündüğü sorulan Çıray, şu yanıtı verdi:
"Birincisi; 'Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir' maddesini referanduma Meral Hanım sunmadı. Tayyip Bey bu maddeyi istedi ve meydan meydan savundu. Şimdi mağdurum mu diyecek? Aman Tayyip Bey mağdur rolü oynamasın diye 'Anayasa'yı bir kez delmekten bir şey çıkmaz' mı diyelim? O zaman anayasal meşruiyeti savunma konusunda inandırıcılığımız ne olacak? Ancak kimse merak etmesin; Sayın Meral Akşener akıllarda bir tereddüt kalmaması ve seçime girebilseydim kazanırdım diyememesi, daha da önemlisi demokrat tavrı nedeniyle Sayın Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacaktır. Ben 'altılı masa'daki -Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimi ile- dostlarımızın da bundan farklı düşüneceklerini sanmıyorum"
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