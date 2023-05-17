2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı

İYİ Parti Başkanlık Divanı, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için partinin stratejisini belirlemek üzere toplantı.

AA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:44
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı
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İYİ Parti Genel Merkez ek binasındaki toplantı, Genel Başkan Meral Akşener'in başkanlığında başladı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için yürütülecek kampanyaya ilişkin detayların belirleneceği toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması için oluşturulacak yol haritasına ilişkin Başkanlık Divanı üyelerinin görüş ve önerileri alınacak.

Akşener, partisinin önerilerini CHP Genel Merkezi'nde bugün yapılacak Altılı Masa toplantısına taşıyacak.


iyi part CHP Genel Merkezi Meral Akşener

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