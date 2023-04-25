İYİ Parti Burdur milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Burdur milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:25

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:25

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Burdur milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Burdur milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Burdur milletvekili adayları kim? İYİ Parti Burdur milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Burdur milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FARUK ERKAN

SAFA SÖNMEZ

MEHMET YAVAŞ



