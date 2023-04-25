İYİ Parti Çankırı milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Çankırı milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:29

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:29

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Çankırı milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Çankırı milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Çankırı milletvekili adayları kim? İYİ Parti Çankırı milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Çankırı milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET ALİ KARAMEMİŞ

OYA YAKIN