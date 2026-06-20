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İYİ Parti'den Tandoğan çağrısı: Büyük Ankara Mitingi 27 Haziran'da

İYİ Parti'den Tandoğan çağrısı: Büyük Ankara Mitingi 27 Haziran'da

20.06.2026 16:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İYİ Parti'den Tandoğan çağrısı: Büyük Ankara Mitingi 27 Haziran'da

İYİ Parti, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenleyeceği Büyük Ankara Mitingi'nin tanıtım videosunu yayımladı. Videoda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı "başkaldırıyorum" sözleri dikkat çekti.
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İYİ Parti, Ankara'da gerçekleştireceği miting için hazırlanan tanıtım videosunu kamuoyu ile paylaştı. Yayımlanan videoda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, mevcut siyasi iklime yönelik sert eleştirilerde bulunduğu görüldü.

"BAYRAK AÇMAYA DAVET EDİYORUM"

Parti tarafından paylaşılan videoda sözlerine "Başkaldırıyorum!" diyerek başlayan Dervişoğlu'nun açıklamaları şu şekilde yer aldı:

"Başkaldırıyorum! Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyorum! Üniter yapımıza, kardeşliğimize, milli kimliğimize ve cumhuriyetimize saldıranlara karşı bayrak açıyorum! Milletin birliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı savaş ilan edenlere bayrak açıyorum! Cumhuriyet sevdalısı her vatandaşımı Tandoğan Meydanı'na bayrak açmaya davet ediyorum."

Videonun sonunda yer alan duyuruya göre; İYİ Parti'nin "Büyük Ankara Mitingi", 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek. İYİ Parti'nin çağrı afişinde ise mitingin temel teması olarak "Adaletsizliğe, Cumhuriyet Düşmanlığına Bayrak Açıyorum!" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #İyi Parti #Müsavat Dervişoğlu

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