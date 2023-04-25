İYİ Parti Denizli milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Denizli milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Denizli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Denizli milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Denizli milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:32
İYİ Parti Denizli milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Denizli milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Denizli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Denizli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Denizli milletvekili adayları kim? İYİ Parti Denizli milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Denizli milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YASİN ÖZTÜRK

İBRAHİM ŞENEL

KADİR TATIK

ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI

UĞUR ÇİZMECİOĞLU

VEYSEL KARAÇOR

NAZLI YAŞATÜRK


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