İYİ Parti Elazığ milletvekili aday listesi belli oldu mu? İyi Parti Elazığ milletvekili aday listesinde kimler var?
İYİ Parti Elazığ milletvekili aday listesi merak ediliyor. Peki, İYİ Parti Elazığ milletvekili aday listesi belli oldu mu? İyi Parti Elazığ milletvekili aday listesinde kimler var?
Seçime günler kala, partilerin milletvekili adayları da netlik kazanmaya başladı. Yoğun geçen mesainin ardından milletvekili adayları açıklanmaya başladı. Yurttaşlar, İYİ Parti'nin Elazığ milletvekili adaylarını merak ediyor. ''İYİ Parti Elazığ milletvekili aday listesi belli oldu mu? İyi Parti Elazığ milletvekili aday listesinde kimler var?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
İYİ PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
İYİ Parti Elazığ milletvekili aday listesi açıklandı.
İYI PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİNDE KİMLER VAR?
İyi Parti Elazığ milletvekili aday listesi şu şekilde:
İrfan Sönmez
Yüksel Ercan
Abdulkerim Eflatun
Şenay Aladağ Demirel
Nahit Baykara
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