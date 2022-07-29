İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 'Sosyal devlet ölmüş'

29 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı 12 Şubat’ta başlatılan ve 25 Haziran’da tamamlanan Anlat İstanbul projesinin basın tanıtımını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla dün gerçekleştirdi. Anlat İstanbul projesi kapsamında İstanbul’un 39 ilçesine ve 963 mahallenin hepsine ziyaret gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında toplanan bulgular, dijital ortama aktarılıp analiz edildi.

Araştırmaya göre İstanbul’un en önemli sorunu ekonomi oldu. İşsizlik ise çoğu ilçede öne çıkan ikinci sorun oldu. Sığınmacı sorunu ilçelere göre değişkenlik gösterdi. Esenyurt, Fatih, Bağcılar, Zeytinburnu gibi ilçelerde sığınmacı sorunu yüksek çıktı. Kadıköy, Beşiktaş, Çatalca gibi ilçelerde daha az sorun olarak görüldü. İYİ Parti’nin araştırmasına göre, İstanbul halkının mutsuz ve üzgün olduğu ortaya çıktı. Buna göre sığınmacı sorunu en çok ekonomi ve yoksullukla etkileşime girerken, sorunun temelini güvenlik endişesi oluşturuyor.

"SİYASET SAHADA YAPILIR"

Programda konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Siyaset sahaya çıkarak yapılır, biz de öyle yaptık. Provokasyonlara rağmen kimseyi incitmeden sahada çalışmamızı tamamladık. İstanbul demek Türkiye demek. Ekonomik problemler her ilçede tartışmasız en önemli konu. Bütün sorunlar birbirine bağlı ve Türkiye’yi içinden çıkılmaz hale getiriyor. Vatandaş bu sorunlardan bıkmış, bunları çözecek kadro arıyor. Biz de İYİ Parti olarak o kadroların bizde olduğunu söylüyoruz. Bu ziyaretleri yaparken gidemediğimiz hiçbir mahalle olmadı. İYİ Parti bugün merkeze oturmuştur ve vatandaşın gözünde makulü temsil eden parti olmuştur” ifadelerini kullandı. Kavuncu, AKP teşkilatlarının da benzer bir proje hazırlığı yürüttüklerini söyleyerek, “Zahmet etmeyin. Bizde yapılmışı var. Onun yerine siz erken seçim için çalışma yapın” dedi.

SOMUT ÇÖZÜMLER

Kavuncu’nun ardından kürsüye çıkan Akşener de partisinin çalışmalarını anlattı. Akşener, Türkiye’deki bütün il ve ilçelerde esnaf esnaf gezdiklerini belirtti. Akşener, “Öğrendiklerimizi genel merkezimizde somut çözümler haline getiriyoruz. İYİ Parti kurulmamış olsaydı biz bugün ne konuşuyor olacaktık? Parlamenter sisteme geçişe dair herhangi bir cümle sarf edilecek miydi? Millet İttifakı diye bir başka organizasyon olabilecek miydi? Millet İttifakı dediğimiz organizasyonun neredeyse 2017’den beri var olan Cumhur İttifakı’nı geçtiği konuşuluyorsa ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye konuşuluyorsa, muhalif seçmen kendine güvenliyse bunun sahibi sizlersiniz” diye konuştu.

"DERİN YOKSULLUK VAR"

Akşener, gezileri esnasında ev kadınlarının halinin perişan olduğunu söyledi. Akşener, “Hayvan yetiştiricilerinin inanılmaz hikâyeleri var. Kayseri’de benden genç bir arkadaş ‘Abla ben mallarıma oruç tutmayı öğretiyorum’ dedi. Evlerde bol bol makarna pişiyor. Gıdaya ulaşmanın her ay ne kadar aşağı doğru indiğini görüyorsunuz. Sosyal devlet hakikaten ölmüş. İnanılmaz bir derin yoksulluk var. Net bir ifademiz var. Biz makulün temsilciyiz. İstanbul bu çalışmanın geniş ürünü” ifadelerini kullandı.

"SÜRTÜK" GÖNDERMESİ

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi eylemcilerine yönelik kullandığı “sürtük” ifadesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen günlerde Erdoğan çevirmeni için kullandığı “hanım kız” tartışmalarına göndermede bulundu. Akşener, “Hanım kız deyince kızılıyor, sürtük deyince problem yok” dedi.