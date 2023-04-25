İYİ Parti Kars milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kars milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:15

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:15

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Kars milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Kars milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Kars milletvekili adayları kim? İYİ Parti Kars milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Kars milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ KARS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ALPASLAN YÜCE

AYTAÇ ERMAN KESGİN

AYŞE TARLAK YILMAZ