Saraçhane'ye giden Akşener'den İmamoğlu'na destek
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane'de ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'na sarılan Akşener, destek mesajlarını iletti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53 madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.
AKŞENER SARAÇHANE'DE ZİYARET ETTİ
Kararın açıklanmasının ardından Saraçhane'deki İBB Binası'na giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na destek mesajını iletti. Akşener'in, Dilek İmamoğlu'na da sarıldığı görüldü.
O anları Twitter hesabından paylaşan İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, "Ekrem başkanın yanındayız! 2 yıl 7 ay ceza nedir! Hızlanan iktidar yürüyüşümüzün ilk günü bu olsun! Hepimiz tek yüreğiz. Ekrem başkanın morali ve motivasyonu çok iyi. Onu da söylemiş olayım." ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Son Dakika: İmamoğlu davasında karar çıktı, Mansur Yavaş'tan destek geldi
- Son Dakika... Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek: 'Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız'
- Son Dakika... İmamoğlu'ndan karar sonrası ilk tepki: 'Halkın verdiği yetkiyi hiçbir insan alamaz'
-
Video Haberler
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- Skandalı kapatan savcının sicili
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Aslı Baykal' çıkışı
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Hülagü oldu
- Referandumun kapısı aralandı