Saraçhane'ye giden Akşener'den İmamoğlu'na destek

14 Aralık 2022 Çarşamba, 18:17

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53 madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

AKŞENER SARAÇHANE'DE ZİYARET ETTİ

Kararın açıklanmasının ardından Saraçhane'deki İBB Binası'na giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na destek mesajını iletti. Akşener'in, Dilek İmamoğlu'na da sarıldığı görüldü.

O anları Twitter hesabından paylaşan İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, "Ekrem başkanın yanındayız! 2 yıl 7 ay ceza nedir! Hızlanan iktidar yürüyüşümüzün ilk günü bu olsun! Hepimiz tek yüreğiz. Ekrem başkanın morali ve motivasyonu çok iyi. Onu da söylemiş olayım." ifadelerini kullandı.