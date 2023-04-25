İYİ Parti Kırıkkale milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:31

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:31

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Kırıkkale milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Kırıkkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Kırıkkale milletvekili adayları kim? İYİ Parti Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK

ORHAN KILIÇ

SEVİM PEHLİVANLI ÖZBEK