İYİ Parti Kütahya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kütahya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:54

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:54

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Kütahya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Kütahya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Kütahya milletvekili adayları kim? İYİ Parti Kütahya milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Kütahya milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ORHAN ÖZATİK

SEYDİ KARAKUŞ

EROL ERTÜRK

NURCAN DUYGU

TANSU COŞKUN