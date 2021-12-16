İYİ Parti lideri Meral Akşener: Sakinlikle seçime gidilecek
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye'deki esnaf ziyaretinde, "Birlikte beraber, sakinlikle seçime gidilecek"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Atatürk Caddesi'nde yağmur altında sandalye üzerine çıkarak, esnafa ve yurttaşlara seslendi.
İlçe ilçe, il il 24 aydır gezdiğini ifade eden Akşener, gerçek dertleri ve sorunları siyasetçilerin diliyle kamuoyunun bilgisine sunmayı amaçladığını söyledi.
Yurttaşın sesi olmak için çalıştığını belirten Akşener, "Milletin sesi dedik, milletin sesi olduk. Bıkmadan usanmadan bu dükkanların içindeki kimi zaman neşeyi kimi zaman hüznü kimi zaman gözyaşını birlikte paylaştık. Dolayısıyla tam iki yıldır geziyorum. Bu iki yılda işsiz gençlerle karşılaştık. Bu iki yılda 82 puan alıp atanamamış öğretmenlerle, 'ayısı dayısı' olan atanmış, ama 82 puanla atanamamış devlet memuru olma adayı kardeşlerimle karşılaştım. Akşam ne yemek pişireceğini kara kara düşünen kadınlarla karşılaştım. EYT'lilerle, çiftçiyle karşılaştık" diye konuştu.
"SAKİNLİKLE SEÇİME GİDİLECEK"
Yurttaşların oylarıyla bu düzeni değiştireceklerini belirten Akşener, şunları kaydetti:
"Ben bugün girdiğim dükkanların hiçbirinde dün olduğu gibi bugün de iktidarı yermeyeceğim. 24 aydır o dükkanların içinde iktidar partisini yermedim, kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Oylarınıza elbette talibiz. Seçim geldiğinde bizim arkadaşlarımız da gelecekler, sizi ikna edecekler. İkna edebilen oy alacak ama yapmaya çalıştığım şey şu, bunu ısrarla söylemeye devam ediyorum, gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim. Birlikte beraber, sakinlikle seçime gidilecek. Oylarınızı hür bir şekilde kullanmanızı sağlamak bizim görevimiz. Sonuç itibarıyla o demokrasiyle ilgili kararı da vermek sizin göreviniz. Her şey iyi olacak."
Video Haberler
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretle ilgili son rakam açıklandı
- Reuters duyurdu: Ankara harekete geçti
- 'Bir deney yapılıyor, başında Erdoğan var'
- Uzman isim 'son çare'yi açıkladı
- Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi için harekete geçildi
- Fed faiz kararını açıkladı
- RTÜK'ten 'Konuşanlar' kararı
- Erdoğan, Babacan'a kaptırmadı!
- Zamanlamaya dikkat çekti: 'Akıl dışı strateji'
- Belgin Doruk'un oğlu son yolculuğuna uğurlandı