İYİ Parti Mardin milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Mardin milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Mardin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Mardin milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Mardin milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:59
İYİ Parti Mardin milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Mardin milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Mardin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Mardin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Mardin milletvekili adayları kim? İYİ Parti Mardin milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Mardin milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ENVER ABEŞ

SONGÜL SADİOĞLU

ABDULLAH KARAKEÇİ

ABDULMUTALİP IRMAK

ŞEYHMUS MUSAOĞLU

AZİZ ARDA UĞUR


İyi Parti iyi parti milletvekili adayları iyi parti milletvekilleri 2023 milletvekili adayı Milletvekili

İlgili Haberler

İYİ Parti Malatya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Malatya milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Malatya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Malatya milletvekili adayları tam listesi!
İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları tam listesi!
İYİ Parti Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bayburt milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bayburt milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler