İYİ Parti Mardin milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Mardin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:59

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:59

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Mardin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Mardin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Mardin milletvekili adayları kim? İYİ Parti Mardin milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Mardin milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ENVER ABEŞ

SONGÜL SADİOĞLU

ABDULLAH KARAKEÇİ

ABDULMUTALİP IRMAK

ŞEYHMUS MUSAOĞLU

AZİZ ARDA UĞUR