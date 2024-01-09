Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:41

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:41

31 Mart 2024 yerel seçimlerine tek başına girme kararı alan İYİ Parti'de Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmren Nilay Tüfekçi oldu. Peki, İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmren Nilay Tüfekçi kimdir? İmren Nilay Tüfekçi kaç yaşında?

İMREN NİLAY TÜFEKÇİ KİMDİR?

6 Mart 1986 tarihinde İzmir’de doğan İmren Nilay Tüfekci, 1999’da Atatürk İlköğretim Okulu’ndan, 2004 yılında ise Bornova Anadolu Lisesi İngilizce bölümünden mezun oldu. Çağ Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü kazanan İmren Nilay Tüfekci 2010 yılında buradan mezun oldu. Lisans eğitimi sonrasında Mersin Valiliği kapsamında dış ticaret eğitim ve stajlarını da tamamlayan İmren Nilay Tüfekçi çeşitli bankalarda görev aldı.

İMREN NİLAY TÜFEKÇİ ÖZEL HAYATI

İmren Nilay Tüfekçi 2014 yılında Av. Ali Alper Tüfekçi ile evlenmiştir. İmren Nilay Tüfekçi'nin Hanzade Ada isimli bir kız çocuğu bulunmaktadır.