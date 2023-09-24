İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'Meral Akşener' açıklaması: 'Hastalık nedeniyle...'
Ankara Milletvekili ve İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu X'ten yaptığı açıklamada İYİ Parti lideri Akşener'in geçirdiği viral enfeksiyon nedeniyle programların ertelendiğini duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçirdiği viral enfeksiyon nedeniyle programları ileri bir tarihe ertelendi.
Konuya ilişkin X üzerinden açıklamada bulunan parti sözcüsü Kürşad Zorlu şunları kaydetti:
"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir."
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- Dilan ve Engin Polat nasıl para kazanıyor?
- Nükleer santralı soğutacak su sıcaklığı rekor seviyede
- Dayısından dehşete düşüren sözler!
- 'Çok ayıp! Ben olsam atarım onları partiden'
- 'Bugün Arap olarak uyandık…'
- 'Ekonominin direksiyonuna tam yetkiyle geçecek'
- Ayhan Bora Kaplan’ın servetinin kaynağı ne?
- Filenin Sultanları namağlup Paris'e gidiyor!
- CHP Ankara İl Başkanı belli oldu!