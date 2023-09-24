İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'Meral Akşener' açıklaması: 'Hastalık nedeniyle...'

Yayınlanma: 24.09.2023 - 19:23

Güncelleme: 24.09.2023 - 19:26

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçirdiği viral enfeksiyon nedeniyle programları ileri bir tarihe ertelendi.

Konuya ilişkin X üzerinden açıklamada bulunan parti sözcüsü Kürşad Zorlu şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir."