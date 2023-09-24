İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'Meral Akşener' açıklaması: 'Hastalık nedeniyle...'

Ankara Milletvekili ve İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu X'ten yaptığı açıklamada İYİ Parti lideri Akşener'in geçirdiği viral enfeksiyon nedeniyle programların ertelendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 19:23
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'Meral Akşener' açıklaması: 'Hastalık nedeniyle...'
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçirdiği viral enfeksiyon nedeniyle programları ileri bir tarihe ertelendi.

Konuya ilişkin X üzerinden açıklamada bulunan parti sözcüsü Kürşad Zorlu şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir."


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Meral Akşener Kürşad Zorlu İyi Parti

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