İYİ Parti: Zampiyonu iyi oyunun değil, 3 harfli kötü yönetimin belirlediği bu kepaze ligi sonlandırmaya çok az kaldı

08 Aralık 2022 Perşembe, 01:11

İYİ Parti, sosyal medya hesabında, AKP iktidarının ekonomi politikalarını, zamları, hayat pahalılığını eleştiren bir video paylaştı. Paylaşılan videoda, Türkiye’nin ekonomisinin iyi yönde olduğu iddiasını, “Gözlerime bakın, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” ifadesiyle desteklemeye çalışan Nebati ti'ye alındı.

“Işıltılı bir sponsorlukla hayat bulan Zampiyonlar Ligi’nde açlık oyunları tam gaz devam ediyor. A ve B grubundaki zamlar bu ay da göz dolduruyor. Zampiyonu iyi oyunun değil 3 harfli kötü yönetimin belirlediği bu kepaze ligi sonlandırmaya inanın, çok az kaldı” mesajıyla yayınlanan videoda şunlar kaydedildi:

“ART ARDA GELEN ZAMLARLA TAZELİĞİNİ KORUYAN SÜTÜN YÜKSELİŞİ, BEBEKLERİN VE ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLIĞINI EKSİYE ÇEKTİ”

Nebati yağlarının ışıltılı sponsorluğunda hayat bulan Zampiyonlar Ligi’nde, baz etkisine rağmen açlık oyunları tam gaz devam ediyor. Soğuk bir kış gününün şafağında posta kutusuna bakın, sağlam bir fatura geliyor. Doğal gaz yüzde 162. Art arda gelen zamlarla tazeliğini koruyan sütün yükselişi, bebeklerin ve çocukların bağışıklığını eksiye çekti. Çünkü ulaşılamıyor. Yüzde 160. Süt ürünleri de vatandaşın kapsama alanı dışında. Şebeke çekiyor ama para yetmiyor. Yüzde 146. İçecekler alkolsüz ama gelen bindirmeler vatandaşın başını döndürüyor. Zamların kafası yeni yeni geliyor. Tereyağını tencerede tutabilene aşk olsun. Öyle bir koptu geliyor ki milyonlar artık terelelli. Yüzde 137.

“BU KEPAZE LİGİ SONLANDIRMAYA ÇOK AZ KALDI. İNANIN. GÜNEŞ DOĞACAK, TÜM BULUTLAR DARMADUMAN OLACAK”