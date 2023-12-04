İYİ Parti'de GİK bugün toplanarak CHP lideri Özel'in 'işbirliği' teklifini görüşecek: Rota 'sınırlı işbirliği'

Yayınlanma: 04.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.12.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “işbirliği” teklif etmesinin ardından gözler bugün saat 15.00’te toplanacak İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında olacak.

İYİ Parti kulislerinde, Akşener’in, “Tek başımıza seçimlere gireceğiz” şeklindeki kararını, GİK üyelerinin “sınırlı işbirliğine kapı açılması” yönündeki tercihi sonrasında “değiştirebileceği” konuşuluyor.

GİK’te, bazı kurmayların, Akşener’in geçen günlerde Ankara ve İstanbul’daki ilçe başkanlarıyla yaptığı görüşmeler ve ilçe başkanlarının da “Ankara ve İstanbul özelinde sınırlı işbirliğinin yapılması yönünde görüş birliği kararını” anımsatacağı ve “bu iki ilde işbirliği olmaksızın seçimlere girilmesi halinde, iktidarın kazanma şansının artabileceğini” de iletecekleri belirtiliyor.

‘KAZAN KAZAN OLMALI’

İYİ Parti’nin GİK toplantısı öncesinde de saat 10.30’da başkanlık divanı ve milletvekilleri ile bir araya geleceğine dikkat çekiliyor. Vekillerin bir kısmının da “sınırlı işbirliğinden yana olduğu” kaydediliyor.

Bazı kurmaylar, “Ankara ve İstanbul özelinde olmak üzere bazı il ve büyükşehir ilçelerinde CHP ile sınırlı işbirliği yapılmalı. İşbirliğinin önceliği de ‘kazan kazan’ şeklinde olmalı. Örneğin Edirne, Uşak, Yozgat gibi illerde İYİ Parti’nin oy potansiyeli yüksek” değerlendirmeleri yapılıyor.