İYİ Parti'de il başkanı ile 9 ilçe başkanı görevden alındı
İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or ve beraberindeki 9 ilçe başkanı yönetimleriyle beraber görevden alındı.
İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or ve beraberindeki 9 ilçe başkanı, Genel Merkez tarafından görevden alındı.
Sözcü'de yer alan habere göre İl, merkez ilçe ve 9 ilçe başkanının yönetimleriyle beraber görevden alındığını belirten Mevlüt Or, şu ifadeleri kullandı:
"Görevden alındığımız doğrudur. Ben de görevden alındığımızı basından öğrendim. Şu ana kadar bana herhangi bir açıklama gelmedi. İl, merkez ilçe ve 9 ilçe yönetimi görevden alındı. Elazığ İyi Parti teşkilatı feshedildi."
"Görevden neden alındığımıza ilişkin bana gelen bir bilgi yok" diye konuşan Or, "Usulsüz üye kaydının yapıldığına dair üyelerin şikayetleri gerekçe gösteriliyor. Bu alınmaların yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgisi yok sadece usulsüz üye kaydı gündeme alındığı gösteriliyor. Ancak üye kayıtlarının yapımı il başkanının görevi değildir" dedi.
İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or'un görevden alınmasının ardından yeni il başkanı belli oldu. İyi Parti Elazığ İl Başkanı, MHP Elazığ eski İl Başkanı Servet Gürgözeler oldu.
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