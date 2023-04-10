İYİ Parti’de kabuk değişti

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 03:00

Bu isimler arasında partinin “görünen yüzü” olarak da nitelendirilen İsmail Tatlıoğlu ile eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Naci Cinisli, İsmail Koncuk, Aydın Adnan Sezgin gibi isimler de yer alıyor. Partinin 18 üyeden oluşan başkanlık divanının 15’i listede yer alırken Ahmet Kamil Erozan, Bilge Yılmaz, Ayfer Yılmaz’ın aday gösterilmemesi de dikkat çekti.



LİSTEDE CHP’Lİ ADAYLAR

Dokuz şehirde Millet İttifakı ortaklığında aday çıkarmayan İYİ Parti, 7 ilde ise CHP’nin adaylarını kendi listesine aldı. İYİ Parti, Ali Keven’i Yozgat 2. sıradan, Bedri Ağaç’ı Gümüşhane 2. sıradan ve Ali Abbas Ertürk’ü Aksaray 2. sıradan kendi listesine taşıdı. Milletvekili aday listesinde yer almayan Bilge Yılmaz, Birol Aydemir, İsmail Tatlıoğlu, Durmuş Yılmaz, Naci Cinisli, İsmail Koncuk, Hakan Sıdalı, Ahmet Kamil Erozan, Aydın Adnan Sezgin ve Hüseyin Örs’ün ise olası iktidar değişikliğinde yürütmede görev alabileceği konuşuluyor.

‘TAKLACI BAKAN’ LİSTEDE

MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in doktor kızı Ayyüce Türkeş, Adana’dan 1. sıra adayı gösterildi. Hatay’da “depremin simgesi” haline gelen eski futbolcu Gökhan Zan, ikinci sıradan eski futbolcu Ünal Karaman da Konya’da 1. sıradan aday gösterildi. Erzurum Pasinler’de dönemin AKP’li İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, kendisini gördüğü için sevindiğini belirten bir yurttaşa “Nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at, oyna da göreyim” demiş ve bu sözleri tepki çekmişti. Şahin, İYİ Parti’de Ordu 1. sıra milletvekili adayı gösterildi. AKP’li eski Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara 1.bölge 2. sıra, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin eski özel kalem müdürü Ömer Karakaş, Aydın 1. sıradan, eski AKP’li Turhan Çömez, Balıkesir 1. sıradan aday gösterildi. MHP’nin eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da Mersin’de 1. sıradan aday gösterildi. İstanbul 2. bölge 2. sıradan aday gösterilen Salim Ensarioğlu’nun oğlu Vejdin Ensarioğlu ise Diyarbakır 1. sıradan listede yer aldı. Genel sekreter Uğur Poyraz’ın Ankara’dan değil, Antalya birinci sıradan aday gösterilmesi ise dikkat çekti.