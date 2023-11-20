Partiden ihracı talep edildi: Dikbayır’dan ilk açıklama!
İYİ Parti Milletvekili Dikbayır, partiden kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Dikbayır “Bazen, istenilenleri yapmazsanız, istenmez olursunuz” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partinin lideri Meral Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.
Akşener ise “Oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini” öne sürerek, “Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım” açıklamasında bulunmuştu.
Bunun üzerine açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
Söz konusu durum üzerine sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Dikbayır, şunları söyledi:
"Bazen, istenilenleri yapmazsanız, istenmez olursunuz… ALLAH Büyük…"
Bazen , istenilenleri yapmazsanız , istenmez olursunuz…— Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) November 20, 2023
ALLAH Büyük…
En Çok Okunan Haberler
-
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- İYİ Parti, Dikbayır için harekete geçti
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Banka şubelerine kilit!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Meteoroloji ve AFAD'dan açıklama