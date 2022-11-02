İYİ Parti'den HDP'li Pervin Buldan'ın sözleri hakkında açıklama: Cumhuriyetimize yönelik hadsiz ifadeleri temelden reddediyor ve kınıyoruz

02 Kasım 2022 Çarşamba, 22:56

İYİ Partili Zorlu, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalara yayımladığı mesaj ile tepki gösterdi.

HDP'li Buldan, "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu imzasıyla yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi: