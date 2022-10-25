İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Referandumu değil sandığı bekliyoruz

25 Ekim 2022 Salı, 17:56

Geçen hafta TBMM Grup Toplantısı'nda partiye katılan Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü olarak ilk basın toplantısını parti genel merkezinde yaptı.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum çağrısına partisi adına cevap vererek, "Seçim sathı mahaline girdiğimiz, milletimizin sandığı bu kadar özlediği ve istediği bir ortamda biz referandumu değil bir an önce seçim sandığı ile milletimizin buluşturulmasını, hesap verme gününün bu şekilde gelmesini bekliyor ve istiyoruz. Eğer gerçekten ülkede samimi ve gerçekten bir anayasa değişikliği planlanıyorsa milletimizin hak ettiği bir anayasal olgunluk seviyesine ulaşması isteniyorsa biz İYİ Parti olarak şu an yaşadığımız sorunların temelinde en büyük etken olarak gördüğümüz mevcut yönetim sisteminin yeniden inşası ve bilhassa demokratik parlamenter sistemin yeniden inşası konusunda atılacak adımlara Türkiye Büyük Millet Meclis'i zemininde destek vermeye, bu konuyu müzakere etmeye de açık olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"MESELENİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Ardından Bartın'da yaşanan maden faciasına değinen Zorlu, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel başkanlığındaki heyetin detaylı çalışmalar yaptığını, 300 gönüllü kadın avukatın yargı süreçleriniüstlenmek için hazır olduğunu söyleyerek, şunları dedi:

"Genel Başkanımızın şöyle bir hassasiyeti oldu, orada anneler var, evlatlar var, onların haklarını savunmak için kadın cesaretinin, güveninin, anaç olma anlayışının ortaya konulması bakımından çok değerliydi bizim için. Sayın Yüksel başkanlığındaki heyetimiz şu ana kadar 8 aileyle bir araya geldi. Ailelerin görüşleri bizde mevcut ama bunu siyaset konusu yapmak istemiyoruz. Ama şunun altını çizmek istiyorum, ihmal varsa ailelerimiz araştırılmasını istiyor. Biz de istiyoruz, vatandaşlarımız da istiyor. Hukukun ve adaletin gerçekleşmesi adına bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız." (DHA)



