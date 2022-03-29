İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçti, Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti

29 Mart 2022 Salı, 15:10

Yaklaşık 1 yıl önce İYİ Parti'den istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüren Bandırma Belediye Meclisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Basri Ersan Kırbaş, Balıkesir AKP İl Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma töreninde AKP saflarına geçti.

Törene AKP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan katıldı.

Basri Ersan Kırbaş'ın AKP'ye geçmesiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı 3 yıl sonra Meclis çoğunluğunu elde etmiş oldu. Buna göre Büyükşehir Belediye Meclisi aritmetiği 47 Cumhur İttifakı, 46 Millet İttifakı olarak yeniden şekillendi.



Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ocak ayından itibaren hem Susurluk'ta hem de Bandırma'da ucuz bir siyasetin sonucu olarak meclis üyelerini düşürme kararı gerçekten Balıkesir gündemini meşgul etti. Ama bu süreç yargının verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile şehrimize zarar vermeden sonuçlanmış oldu. Basri kardeşimiz bu süreçte tarafları ve yapılan işleri net bir şekilde gördüğünü, AK Parti'mize katılmak istediğini beyan etti. Böylece meclis aritmetiği tekrar güçlendi. Yürütmeyi durdurma kararları meclisin aynen devam edeceğini, arkadaşımızın bize katılmasıyla şu an Cumhur İttifakı olarak mecliste hiçbir sıkıntı yaşamadan Balıkesir'e daha iyi hizmet etme imkanına kavuşacağımızı gösteriyor. Güzel hizmetler için Balıkesir daha da güçlenerek yoluna devam ediyor" dedi.