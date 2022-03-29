İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçti, Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti
2019 yerel seçimlerde İYİ Parti'den Bandırma Belediye Meclisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi seçilen Basri Ersan Kırbaş AKP'ye geçti. Kırbaş'ın geçişiyle Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk elde etti.
Yaklaşık 1 yıl önce İYİ Parti'den istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüren Bandırma Belediye Meclisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Basri Ersan Kırbaş, Balıkesir AKP İl Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma töreninde AKP saflarına geçti.
Törene AKP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan katıldı.
Basri Ersan Kırbaş'ın AKP'ye geçmesiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı 3 yıl sonra Meclis çoğunluğunu elde etmiş oldu. Buna göre Büyükşehir Belediye Meclisi aritmetiği 47 Cumhur İttifakı, 46 Millet İttifakı olarak yeniden şekillendi.
Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ocak ayından itibaren hem Susurluk'ta hem de Bandırma'da ucuz bir siyasetin sonucu olarak meclis üyelerini düşürme kararı gerçekten Balıkesir gündemini meşgul etti. Ama bu süreç yargının verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile şehrimize zarar vermeden sonuçlanmış oldu. Basri kardeşimiz bu süreçte tarafları ve yapılan işleri net bir şekilde gördüğünü, AK Parti'mize katılmak istediğini beyan etti. Böylece meclis aritmetiği tekrar güçlendi. Yürütmeyi durdurma kararları meclisin aynen devam edeceğini, arkadaşımızın bize katılmasıyla şu an Cumhur İttifakı olarak mecliste hiçbir sıkıntı yaşamadan Balıkesir'e daha iyi hizmet etme imkanına kavuşacağımızı gösteriyor. Güzel hizmetler için Balıkesir daha da güçlenerek yoluna devam ediyor" dedi.
İlgili Haberler
- AKP'den istifa eden Amine Cansu Kaba'ya eski partisinden çirkin sözler
- AKP İBB Meclis Üyesi Amine Kaba istifa etti: 'Adaletten uzaklaşma ve liyakatsizlik gibi sebeplerle...'
- Anket sonuçları belli oldu! Tansu Çiller siyasete dönerse ne kadar oy alır?
Video Haberler
- AVM'de sağlık skandalı
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
- Bebeğini boğmaya çalışan anne serbest bırakıldı
- Yurttaşları yatırım vaadiyle 1 milyon TL dolandırdılar
- Çalıntı araçlar motorlarını 'change' yapmışlar
- Esenyurt’ta asansörde taciz girişimi
- Kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı
- 2 katlı binanın çatısında çökme
En Çok Okunan Haberler
- Çavuşoğlu: En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
- WhatsApp kullanıcıları dikkat: 31 Mart son tarih
- Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
- Şeker fiyatları neden artıyor?
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Kılıçdaroğlu’nun avukatı 'Hodri meydan' diyerek duyurdu
- Kar yığınları araçların üstüne düştü
- Egzoz muayenesi yaptırmayanlar dikkat: Ceza kesilecek
- Eşini öldüren emekli öğretmen tutuklandı
- Bilecik'te Ramazan pidesine zam!