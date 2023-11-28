İYİ Parti’den istifa etmişti: Adnan Beker, AKP’ye geçecek mi?

Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:13

Güncelleme: 28.11.2023 - 13:13

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, hangi partiye geçeceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Beker "AK Parti'de çok sevdiğim dostlarım var. Ötesini Allah bilir. CHP'de kıymetli dostlarım var ancak orada siyaset yapmam” dedi.

Öte yandan Beker’in ismi polis müdürünün işlettiği otelde fuhuş yaptırıldığı yönündeki iddialarda geçiyordu. Akşener'in sözünü ettiği otel Beker ile ilişkilendirilmiş, Beker de iddiaları reddetmişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyip Akşener'in iddiasında Beker'i ima ettiği iddiasını yalanlamıştı.

Fuhuş iddialarıyla ilgili tv100'den Deniz Gürel'e konuşan Beker, "Sayın Meral Akşener'in bir otelde fuhuş yaptırıldığına dair isim vermeden yaptığı açıklamaların ardından Fetövari taktiklerle bu olayla ilgili beni ilişkilendiren şeref yoksunu insanlarla ilgili TBMM çatısı altında yaptığım çağrının ardından bugün İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Sayın Akşener'in işaret ettiği kişinin Adnan Beker'le ne ilgisi var? Keşke bu açıklamaları, bu iğrenç iftiralar tarafıma atılmadan ailemi sevdiklerimi üzmeden yapsalardı, ben de konuşmasaydım. Ben, Sayın Akşener'in şu an yanında olanlar yanında değilken yanındaydım. Yola çıktığında yanında ilk olanlardan biri bendim. Bugün emeği olmadan makam sahibi olanlar hakkımızda konuşuyorlar. Bizim Ankara'da nasıl bir çalışma yaptığımızı başta Ankara olmak üzere Türkiye biliyor" dedi.