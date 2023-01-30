İYİ Parti'den 'kronometre sıfırlandı' yorumu: ‘Evin boyası değişti ama çatı aynı’

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 05:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olabileceği konusunda “kronometre sıfırlandı” sözleriyle ısrar etse de anayasa hukukçuları ve siyasiler aynı görüşte değil.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Ne diyorlar: ‘Türkiye yeni yönetim sistemine geçti.’ Bu şuna benziyor aslında, sadece evin odasında, boyasında yapılan bazı değişikliklerden bahsediliyor. Oysa evin çatısı yani devletin anayasası hâlâ duruyor, değişmedi” dedi. Zorlu şöyle konuştu: “Endişem odur ki biz demokrasiyi ayağa kaldırmak isterken millet nezdinde bir meşruluk tartışmasının başlamasıdır ve bu halkımızın hak ettiği bir tablo değildir. Elbette böyle bir durumu milletimizin iradesi ve feraseti yenecektir. Sandıktan asla korkmuyoruz. Başaracağız”

Süreçle ilgili prosedürün belli olduğunu vurgulayan Zorlu, “Cumhurbaşkanı adaylığının kesinleşmesi aşamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mutlaka görüşünü açıklamak zorunda olacaktır” dedi.