İYİ Parti'den 'MHP kurultayı' açıklaması: 'Sayın Bahçeli'den bizzat resmi yazışma yoluyla gerçekleşti'

Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:07

Güncelleme: 20.03.2024 - 14:07

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Meclis'te engelli yurttaşlarla düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti'ye yönelik "Emekli ittifakında buluşuyoruz" sözlerine dair değerlendirmesinin sorulması üzerine Zorlu, "Seçim zamanı gelince bazılarının aklına geliyor insanların, emeklimizin, emekçimizin problemleri. Doğrusu biz, ittifakı sadece milletimizle yapıyoruz. Hele 'kent uzlaşısı' falan, bu kavramların hiçbirisini bilmeyiz, tanımıyoruz. Ancak emeklimizin, engellimizin, ezilen kesimlerin, feryat eden insanların hakkını savunmak için bir ittifak yapmamıza gerek yok. Zaten milletimizin bize verdiği asli bir sorumluluk bu" yanıtını verdi.

"DEVAM EDECEĞİZ"

Zorlu, başka bir gazetecinin "MHP'den ilk kez davet aldınız. Son yapılan kurultaya İYİ Parti'den üst düzey katılım oldu. Bu daveti siyaseten nasıl değerlendireceksiniz?" sorusuna karşılık "Bildiğim kadarıyla bu davet Sayın Bahçeli'den Sayın Genel Başkanımıza bizzat resmi yazışma yoluyla gerçekleşti. Biz de Genel Sekreterimiz Sayın Ayfer Yılmaz ve Hukuk Politikaları Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun'un katılımıyla kongrede yer aldık. Bunlar Türk siyasetinin olağan, olması gereken durumları. Siyasetin barışçıl bir rekabet iklimiyle devam etmesinden yanayız. Buna da devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

MHP ve İYİ Parti'nin Ramazan Bayramı'nda bayramlaşıp bayramlaşmayacağının sorulması üzerine Zorlu, "İlk önce bir seçim bitsin. Bayramı da görelim inşallah huzurla. O günleri de inşallah hep birlikte görürüz" ifadesini kullandı.

'MANSUR YAVAŞ' AÇIKLAMASI

Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik iddiaları anımsatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine Zorlu, "Bunların titizlikle araştırılması gerekiyor" dedi.

Zorlu, Mansur Yavaş hakkındaki başka bir soruyu ise "Millet İttifakı'nın adaylarıydı. Sayın İmamoğlu da öyleydi. İki adayın da seçilmesinde çok güçlü katkılarımız ve etkilerimiz oldu. Ama bu süreçlerin içerisinde neyin nasıl geliştiğini, takdir edersiniz ki bir siyasi parti olarak her bir süreci bilme şansımız yok. Bunları zaman içerisinde bu bulgularla görüp takip ediyoruz" diye yanıtladı.