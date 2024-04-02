Kılıçdaroğlu’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘BOP Eşbaşkanı ateşle oynuyorsun. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma’

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “BOP Eşbaşkanı ateşle oynuyorsun. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 19:10
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘BOP Eşbaşkanı ateşle oynuyorsun. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma’
Abone Ol google-news

Van'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verildi.

CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, X (Twitter) hesabında açıklama yaptı:  

“BOP Eşbaşkanı ateşle oynuyorsun. Bu ülkenin temelleri demokrasi üzerine kuruldu. Sen değil, efendilerin gelse bunu değiştirmeyecek. Van halkı kararını verdi, sana da halt etmek düşer. Demokrasinin ve adaletin gereğini yap kazanana mazbatasını ver! Senin şahsında arkandaki karanlık güçlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik bir hukuk Devletidir, bunu asla değiştiremeyeceksiniz! Abdulahat Arvas sanada iki çift lafım var. Şerefli ol ve eline tutuşturdukları kağıt parçasını derhal yırt at! At ki Van'da alnı açık gezebilesin. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma!”



Van haberleri kayyum haberleri Dem Parti haberleri Kemal Kılıçdaroğlu haberleri

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘Bu halkın iradesini tanımamaktır’

Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘Bu halkın iradesini tanımamaktır’
Başak Demirtaş: 'Yarın ben de Van'dayım'

Başak Demirtaş: 'Yarın ben de Van'dayım'
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten 'Van' tepkisi: 'Milli iradeye tuzak!'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten 'Van' tepkisi: 'Milli iradeye tuzak!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'de art arda istifalar: İrem Yaman da duyurdu

İYİ Parti'de art arda istifalar: İrem Yaman da duyurdu
Fenerbahçeli taraftarlardan yönetime tam destek

Fenerbahçeli taraftarlardan yönetime tam destek
Mansur Yavaş’tan belediye başkanlarına: ‘Bu teklifi reddedenler…’

Mansur Yavaş’tan belediye başkanlarına: ‘Bu teklifi reddedenler…’
Sosyal medyanın gündemine oturan 100 Bin TL’lik ‘dini bilinçaltı temizliği’ ücreti!

Sosyal medyanın gündemine oturan 100 Bin TL’lik ‘dini bilinçaltı temizliği’ ücreti!
Siyaset bilimciler AKP’nin oy düşüşünü yorumladı, Ankara ve İstanbul’un başarısını örnek gösterdi: İktidar böyle eridi

Siyaset bilimciler AKP’nin oy düşüşünü yorumladı, Ankara ve İstanbul’un başarısını örnek gösterdi: İktidar böyle eridi
Samsun Bafra’da seçimin iptali için 5 parti itiraz etti

Samsun Bafra’da seçimin iptali için 5 parti itiraz etti
Son Dakika... Devlet Bahçeli'den yerel seçimlere ilişkin ilk yorum: 'Tepkisellik bir hayli fazla...'

Son Dakika... Devlet Bahçeli'den yerel seçimlere ilişkin ilk yorum: 'Tepkisellik bir hayli fazla...'
Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin ismi belli oldu

Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin ismi belli oldu