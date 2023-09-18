İYİ Partili Bahadır Erdem'den 'ittifak' açıklaması: 'Güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir'

Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:29

Güncelleme: 18.09.2023 - 14:34

İYİ Parti'nin, yaklaşan yerel seçimler öncesi ittifaka kesin bir dille kapılarını kapatmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, ittifak olmadan büyükşehirlerin kazanılmayacağını söyledi.

"Bugün için ortada kapı gibi duran gerçek güç birliği yapmadan ülkede hiç bir seçimin kazanılanayacağıdır" diyen Erdem'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Koalisyonların ülkeyi mahvettiği iddiası ile Anayasayı değiştirerek Türkiye’yi %50+1 e mahkum eden AKP ve MHP, Türkiye’yi koalisyondan bin beter olan ittifak rejimine mahkum etmiştir. Referandum sürecinde Türkiye’ye zarar vereceğini bağıra bağıra uyardığımız yeni anayasa ve %50+1 mahkumiyeti ile yaralı olan Türk demokrasisi çok daha beter hale gelmiştir. Ancak bugün için ortada kapı gibi duran gerçek güç birliği yapmadan ülkede hiç bir seçimin kazanılanayacağıdır. Nitekim AKP kendisine yapılan yerel seçimlere ittifak yapmadan girelim çağrısı reddetmiştir.

"KAZANMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Hal böyle olup Cumhur İttifakı gerçeği sona ermedikçe önümüzdeki yerel seçimlerde de güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir. AKP tarafından Türkiye’nin içine sokulduğu ve demokratik bir anayasa olmadan değişmesi mümkün olmayan İttifak rejimini kötülemek ile iktidarı yenmek de mümkün değildir. Genel seçimi muhalefete kaybettiren ittifak sisteminin kötülüğünün yanısıra asıl Millet İttifakının akıllıca hareket etmemesidir. Akıl bir yana konup hırslar öne çıkınca seçimin de kaybedileceği açıktır. Akılla, matematik biliminin gerçeği ile, Türkiye düşünülerek, ülkeden ümidini kesen, duyduğu bıkkınlık ve hayalkırıklığı ile muhalefeti cezalandırmak için oy atmaya gitmeyecek olan ‘ muhalif seçmenin psikolojisi’ düşünülerek hareket edilmez ise yerel seçimlerde de sonuç değişmez."

İttifak sisteminin bu ülkeye yaramadığı, milletin ve sosyal yapının daha da bölünmesine yol açtığı, demokrasiye zarar verdiği açıktır.

Koalisyonların ülkeyi mahvettiği iddiası ile Anayasayı değiştirerek Türkiye’yi %50+1 e mahkum eden AKP ve MHP, Türkiye’yi koalisyondan bin beter… — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) September 18, 2023

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında geçen hafta toplanan genel idare kurulu (GİK) toplantısından “yerel seçimlere 81 ilde partinin kendi adaylarıyla katılma” kararı çıkmıştı.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada "81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının, her seçim çeresinde halkla görüşülerek aday adaylarımızın tespit edilmesine karar verildi ve parti başkanlık divanımız bu süreçte yetkilendirildi. Bu kararın yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğimiz siyasete hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU: MÜZAKERENİN KAPANMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin 'ittifak' kararına ilişkin olarak şunları söylemişti:

"Ben hala gerekli olduğunu ittifakın, ittifak sürecinin Türkiye’ de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Tabii bunu zamanla göreceğiz."

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "İttifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız." diye konuşmuştu.

İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını duyuran Akşener, "İstanbul ve Ankara’nın kaybedileceğini göze alıyor musunuz?" sorusuna da "Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki…" şeklinde yanıt vermişti.