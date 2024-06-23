Montella'dan kendisini tanımayan görevliye flaş tepki!

Yayınlanma: 23.06.2024 - 13:45

Güncelleme: 23.06.2024 - 13:47

EURO 2024 F Grubu 2. maçında A Milli Takım, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma öncesinde Vincenzo Montella ile kendisini tanımayan stat görevlisi arasında yaşananlar dikkat çekti.

GÖREVLİ MONTELLA'YA İZİN VERMEDİ

Takım otobüsünden inen Vincenzo Montella stada girmek için ilerlediği sırada görevli İtalyan hocaya kartını sordu ve içeri girmesine izin vermedi.

MONTELLA'DAN GÖREVLİYE TEPKİ

Görevlinin bu davranışını şaşkınlıkla karşılayan Montella, takım otobüsünden indiğini gösterdi. Görevlinin ısrarla kartı istemesi sonrası Montella, kartını çıkararak görevlinin yüzüne oldukça yakın bir mesafeden tuttu.