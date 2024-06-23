Şevval Sam'ın 'sınıf farkı' açıklaması tepki çekti

Yayınlanma: 23.06.2024 - 13:20

Güncelleme: 23.06.2024 - 13:20

Bodrum'da tatil yapan Şevval Sam, Show TV'ye röportaj verdi. Bodrum'u çok sevdiğini ve sınıf farkının da bölgede az olduğunu belirten Sam, şu ifadeleri kullandı:

"Bodrum'un en sevdiğim tarafı sınıf farkı çok daha az. İster zengin ol ister orta halli ister fakir herkesin burada eğer başını soktuğu bir evi varsa mutlaka bahçesi var, iki katlı. Büyük apartmanlar, gökdelenler olmadığı için herkes eşit koşullarda, 3 aşağı 5 yukarı yakın koşullarda yaşıyor. Bunu çok seviyorum."

Şevval Sam'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

"Fakirler gelemiyor' de direkt."

"Evet çünkü sadece zenginler var."

"Yok Şevval öyle biri değil, inanmıyorum bunu söylediğine..."

"Alt kesim olmadığı için seviyormuş demek."

"Hakikaten hiç sınıf farkı yok Bodrum'da! Bir lahmacuna 1000 TL öderken, lahmacunu servis eden aylık 30 lahmacuna çalışıyor. Birisi Şevval Sam'a 1 milyonluk şampanya patlatırken ona servis yapan bu parayı kazanmak için 3 yıl çalışması gerekiyor"

"Keşke dümdüz 'Fakirlerden nefret ediyorum' deseymiş."