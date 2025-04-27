İYİ Parti'li Çömez: 'Selefi cihatçı Bouidani’ye Türk vatandaşlığı verildi'

Yayınlanma: 27.04.2025 - 09:28

Güncelleme: 27.04.2025 - 09:28

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin Suriye merkezli selefi cihatçı Ceyş ul-İslam örgütünün liderliğini yapmış Essam Bouidani’ye vatandaşlık verdiğini iddia etti.

X hesabından yaptığı paylaşımda, Bouidani'nin yeni adının Essam Bedatioğlu olduğunu söyleyen Çömez, kişinin Antalya'da turizm yatırımları yaptığını da öne sürdü.

TÜRK PASAPORTUYLA DUBAİ'YE UÇMUŞ!

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'na soru verdiğini kaydeden Çömez'in paylaşımı şöyle:

"Suriye merkezli selefi cihatçı Ceyş ul-İslam örgütünün liderliğini yapmış Essam Bouidani’ye Türk vatandaşlığı vermişiz! Yeni adı da Essam Bedatioğlu olmuş.

"Adam on milyonlarca dolar para getirip Antalya’da turizm yatırımları da yapmış. Bu arada Fransa, adamın Suriye’de yaptığı katliamların belgelerine ulaşmış ve İnterpol’e başvurarak hakkında kırmızı bülten çıkartmış. Ancak beyefendiye(!) Türkiye’de dokunan yok.

O da bunun verdiği güven ve rahatlıkla cebine koyduğu Türk pasaportu ile Dubai’nin yolunu tutmuş. Tabii sınırda yakalanıp tutuklanmış. Rezaletin tüm boyutlarını İçişleri Bakanlığı’na sordum. Cevap verebilirlerse sizinle paylaşacağım."



