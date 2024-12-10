Selefistan uyarısı: 'En stratejik problem...'

Yayınlanma: 10.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2024 - 04:00

Suriye’deki tarihi gelişmelere ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Tansi, “Doğu Akdeniz’den Basra’ya uzanan devletsizlik; klan, kabile, aşiret yapıları ve terör örgütlerinin yönettiği, kontrol edilebilir istikrarsızlık alanları ve adacıklarını doğurmuştur. Türkiye’nin Atatürk’ün çizdiği çerçevede, laik, üniter cumhuriyeti esas alınmazsa devletsizlik sari bir hastalık gibi yayılacak, bu da ABD-İsrail siyasalarının işine gelecektir. En stratejik problem Suriye’de olası Selefistan’dır” dedi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) ile HTŞ arasında kırılgan birliktelik bulunduğuna işaret eden Tansi, “Halep-Şam hattında Sünni Arap çoğunluğa dayalı, dinci akımların yoğunlaştığı ana akım bir Suriye, Fırat’ın doğusunda, PKK/PYD terörünün ABD desteğiyle siyasal antite haline geldiği bir yapı, Lazkiye-Hmeymim hatında, Rus üslerinin yer aldığı alanda, Nusayri özerkliği, Suriye topraklarına bu kriz esnasında 14 km giren İsrail’in dayatacağı bir Dürzi yönetimi derken, paramparça bir harita” diye konuştu.

YENİ ORTAK İSRAİL

İsrail’in Suriye’deki yeni ortaklardan birisi olduğunun altını çizen Tansi, “Suriye Afganistanlaşırsa, ülkemizin Pakistanlaşması riski vardır. Konuya bir de bu açıdan bakmak gerekmektedir” ifadelerini kullandı.