İYİ Partili isimden Ağıralioğlu'na zor soru: O sen değil miydin...

İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa yankıları sürerken partinin Kurucular Kurulu üyesi Rıdvan Uz, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Ağıralioğlu'na Cumhurbaşkanı adayı krizinin ardından yapılan Divan Kurulu toplantısını hatırlatan Uz, "Altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken sen masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın. Şimdi ne oldu?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 22:25
İYİ Partili isimden Ağıralioğlu'na zor soru: O sen değil miydin...
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Geçtiğimiz gün "Mızıkçılık yapmam" açıklamasının ardından bugün partisinden resmen istifa eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İYİ Parti GİK ve Kurucular Kurulu Rıdvan Uz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ağıralioğlu'na seslendi.

'ŞİMDİ NE OLDU?'

İstifanın ardından paylaşım yapan Uz, Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'nda yaşanan 'Cumhurbaşkanı adayı krizi'nin ardından yapılan Divan Kurulu toplantısını hatırlattı. Ağıralioğlu'na soru soran Uz, "Altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın. Şimdi ne oldu?" dedi.



Yavuz Ağıralioğlu İyi Parti Rıdvan Uz

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