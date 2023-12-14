İYİ Partili isimden ‘dikkat çeken’ çıkış: ‘Seni başkan seçtirtmeyeceğiz’

Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:09

Güncelleme: 14.12.2023 - 17:09

Görevden alma, ihraç ve istifalarla gündemden düşmeyen İYİ Parti’nin Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in talebi üzerine istifa eden İbrahim Özkan üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir paylaşım yaptı.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“CHP’nin Eş genel başkanı İbb meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor. Operasyonun büyüğü 31 Martta olacak Sayın Eş Başkan!! SENİ BAŞKAN SEÇTİRTMEYECEĞİZ!! @ibrahim_ozkan61 @ekrem_imamoglu.”

CHP’nin Eş genel başkanı İbb meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor.



Operasyonun büyüğü 31 Martta olacak Sayın Eş Başkan!!



SENİ BAŞKAN SEÇTİRTMEYECEĞİZ!! @ibrahim_ozkan61 @ekrem_imamoglu — Mete K O C A (@MeteKOCA3455) December 13, 2023

İYİ Parti, CHP’nin işbirliği teklifini reddetmiş, yerel seçime kendi adaylarıyla gireceğini açıklamıştı.