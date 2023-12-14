İYİ Partili isimden ‘dikkat çeken’ çıkış: ‘Seni başkan seçtirtmeyeceğiz’

İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Koca “Seni başkan seçtirmeyeceğiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:09
İYİ Partili isimden ‘dikkat çeken’ çıkış: ‘Seni başkan seçtirtmeyeceğiz’
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Görevden alma, ihraç ve istifalarla gündemden düşmeyen İYİ Parti’nin Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in talebi üzerine istifa eden İbrahim Özkan üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir paylaşım yaptı. 

Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

“CHP’nin Eş genel başkanı İbb meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor. Operasyonun büyüğü 31 Martta olacak Sayın Eş Başkan!! SENİ BAŞKAN SEÇTİRTMEYECEĞİZ!! @ibrahim_ozkan61 @ekrem_imamoglu.”

İYİ Parti, CHP’nin işbirliği teklifini reddetmiş, yerel seçime kendi adaylarıyla gireceğini açıklamıştı.


Mete Koca İyi Parti Ekrem İmamoğlu ibb

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