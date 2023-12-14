Kürşad Zorlu açıkladı: İYİ Parti’de yeni görevlendirmeler!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:52

Güncelleme: 14.12.2023 - 16:59

CHP’yle işbirliği savunan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevden alınmış ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından partideki yeni görevlendirmeleri duyurdu.

Zorlu şunları paylaştı:

“Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir.

Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Sayın Ahmet Zeki Üçok’un yerine Afyon Milletvekilimiz Sayın Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Sayın Ece Güner’in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekâletten yürütmekte olan Sayın Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir.

Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diler; partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak isteriz.”