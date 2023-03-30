İYİ Partili isimler CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

Dünya Tekvando Şampiyonası’nda ve Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli tekvandocu İrem Yaman, adaylık başvurusu yapan isimler arasında yer aldı. Yaman, geçen yılın haziran ayında İYİ Parti’ye katılmıştı. Yaman’a rozetini partinin grup toplantısı sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takmıştı.

İYİ Parti’nin kuruluş sürecinden itibaren Akşener’in yanında yer alan Ahmet Ersagun Yücel de İzmir’den ve İstanbul’dan aday adaylığı için başvuru yaptı. Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde İZBELCOM AŞ Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuştu. Öte yandan başka partilerden isimlerin de yine CHP listelerinden aday adaylığı başvurusu yaptığı görüldü.

Anavatan Partisi Aydın Milletvekili, eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova, Aydın ve İzmir’den milletvekili adaylığı için başvurdu. Daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan, CHP’ye başvuruların bitmesinden 5 gün önce katılan Mehmet Emin Nehrozoğlu, İstanbul, Ankara ve İzmir’den milletvekili adaylığı için başvurdu. AKP’den istifa ederek CHP’ye katıldıktan sonra görevden alınan ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı da Diyarbakır’dan aday adayı oldu. AKP’de siyaset yapan, bir önceki dönem MÜSİAD yönetim kurulu üyesi İlker Alkız İzmir’den aday adaylığı başvurusu yaptı. AKP Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi’nin oğlu Mehmet Sait Çelebi ise başvurusunu Mardin için yaptı.