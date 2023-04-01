İYİ Partili kurmaylardan saldırıya sert tepki: 'Seçimde bunun hesabı sorulacak’

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meral Akşener’i tehdit etmesinin bu saldırılara neden olduğunu söyledi. Erdem, “Bu, AKP iktidarının sonudur” dedi. “Türkiye’yi korkutmak istiyorlar” diyen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık yeter, bıktık bu nobranlıktan. Herkesi tehdit eden anlayıştan artık Türkiye yaka silkiyor ve seçimde bunun hesabını soracaktır.”

(Bahadır Erdem)



"KARABASAN KALKACAK"

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da “Siyasetçiler dışında bir de devleti yöneten makamların üsluplarındaki tehdit, tabanda eylem haline dönüşüyor. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ile de yapanın yanına kâr kaldığı bir devlet düzeni oluştu. Siyasetin gölgesindeki yargı ve kolluk, kör topal ayakta kalmaya çalışıyor. Bunların hepsi için yaklaşık 40 gün kaldı. Bu siyasetin karabasanı kalkacak ve tüm kurumlar işlevsellik kazanacak” değerlendirmesini yaptı.

(Uğur Poyraz)



"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

İYİ Parti milletvekili Ümit Dikbayır ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“4 Ekim 2018’de Meral Akşener’in evine saldırı gerçekleştirildi. 26 Mayıs 2021’de Erdoğan, ‘Gelin hanım dua et ki Rize’de çok ileriye gitmeden ders verdiler, daha bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...” demişti. Yine Erdoğan, 29 Mart 2023’te “Beni, kendinle de uğraştırma” dedi. Milletimiz için çıktığımız bu yoldan, asla geri adım atmayacağız!”

(Ümit Dikbayır)

