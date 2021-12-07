İYİ Partili Öztürk: 'Bu defa devrim yaptınız... Daha yıl başlamadan bütçenin üçte birini yediniz'

07 Aralık 2021 Salı, 15:38

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmeleri ikinci gününde sürüyor.

Bugün; TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kesin hesapları ve bütçeleri ele alındı. AKP Grubu’ndan yapılan konuşmaların ardından İYİ Parti Grubu konuşmalarına geçildi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı bulunan kurumların bütçesi hakkında konuştu.

"BÜTÇENİN NERESİ DOĞRU"

Yasin Öztürk, “Dünyanın her yerinde enerji maliyetleri yüksek ama gelişmiş ülkeler maliyetlerini en aza indirmek için gayret gösteriyorlar. Ne pembe büyüme rakamı üzerinden anlaşma yapıyorlar ne şirketlere elini verip kolunu kaptırıyorlar. Enerjide ithal bağımlılığımız en önemli ayağı doğal gaz. Soruyoruz, ‘doğal gazı kaça alıyoruz’; cevap, ‘ticari sır.’ Ya fahiş fiyattan gaz almaya devam edeceğiz ya soğuk ve karanlığa hapsolacağız. Elektrik üretim santralleri ve sanayide kullanılan doğal gaza yeni bir zam daha geldi. Üretime yansıyacağını ve dolayısıyla vatandaşın tükettiği her kaleme yansıyacağını bilmiyorlar mı? Onun da kolayı var. ‘Dış güçler önümüzü kesiyor’” diye konuştu.

Öztürk, “Bakanlık bütçesinin, tüm bütçenin neresine bakarsanız bakın, neresi doğru ki. Bundan önce yaptığınız bütçeler hep açık verirken, bu defa devrim yaptınız daha yıl başlamadan bütçenin üçte birini yediniz, yok ettiniz” dedi.

"DOĞALGAZDAKİ FİYAT ARTIŞI YÜZDE 196 OLDU"

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün öngörüsüzlük, hesapsızlık nedeniyle yüksek spottan alınan fiyatlardan kaynaklanan zararın BOTAŞ'a faturası 6,4 milyar dolar olmuştur; bu faturanın birileri tarafından ödenmesi lazım. Elektrik üretim santralleri ve sanayide kullanılan doğal gaza aralık ayında yine yüzde 20'lik yeni bir zam daha geldi, bu zamlarla birlikte son bir yılda sanayi doğalgazındaki fiyat artışı yüzde 196, elektrik santrallerindeki fiyat artışı yüzde 240 oldu.

BOTAŞ, üç aylık zararın faturasını konutlara çıkarmadı; bu, işin vatandaşa söylenen kısmı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre, doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zamların BOTAŞ ve EÜAŞ'ın maliyetlerini karşılamakta yetersiz olduğu ve finansman ihtiyacının karşılanması için bu kuruluşlara sene içerisinde sermaye transferi yapılmasının planlandığı açıklanmıştı. Nereden yapacak? Merkezi bütçeden. Merkezi bütçeyi oluşturan en büyük kalem ne? Vergiler. Vergiyi veren kim? Vatandaş. Hani BOTAŞ doğal gaz zammını konutlara yansıtmamıştı? Hadi BOTAŞ, ‘Sanayi ve santrallere yapılan fiyat artışını konutlara yansıtmadık’ diyerek kendini kurtardı, peki, sanayiye ve santrallere yapılan fiyat artışlarının üretime yansıyacağını ve dolayısıyla vatandaşın tükettiği her kaleme doğrudan yansıyacağını bu iktidar bilmiyor mu? Onun da kolayı var. Ortaya atarsınız iki hikâye, ‘Doğal gaz bulduk, çıkartmıyorlar’ ya da ‘Dış güçler önümüzü kesiyor.’

Yaşı 100'e yaklaşan bir hacı amcam var, oğluyla yaptığı bir telefon görüşmesine şahit oldum. Hacı amca, ‘Hükümetin işleri nasıl gidiyor?’ diye sordu, oğlu ‘Biraz kötü’ diye cevaplayınca ‘Neden?’ diye sordu. Oğlu, babasının Tayyip Bey'i çok sevdiğini bildiğinden biraz da onu üzmemek için ‘Dış güçler’ diye cevaplayınca Hacı amca Anadolu ferasetiyle aynen şöyle söyledi: ‘Oğlum, gavur gavurluğunu yapar; siz Müslümanlığınızı denk yapıyor musunuz?’ dedi. Rahmetli Ömer Lütfi Mete'nin dediği gibi ‘Bu memleket ne çektiyse Allah'ın unutan Müslümanlardan çekti”