İstanbul neden nefes alamıyor? - Dr. Suat SARI

19 Aralık 2022 Pazartesi

Kentlerde insanlar şehre gelir ve giderler, bu bir kentin nefes alıp vermesidir. Bu aynı zamanda bir kent dinamiğidir! Bir kente gelenler geri gitmezlerse kent obez olur. Nefes alamaz. Obez kentte ne kadar yatırım yaparsanız yapın geçici rahatlama sağlar.

Son 4 yılda İstanbula gelen sığınmacılar, İstanbul’un nüfusunu 3 milyon kişi artırmış ve İstanbul’un 19 milyon nüfusa ulaşmasına sebebiyet vermiştir. İstanbul’da son 4 yılda artan trafik yoğunluğunun ve konforu düşen toplu taşımanın, ana nedeni sığınmacılardır.

Emperyalizmin dayattığı bu göç mühendisliğinin sonuçlarını, ilerde ilçelerde sığınmacılar ile yerel halk arasında kavgalar olduğunda daha net göreceğiz. Çözüm, bu sığınmacıların İstanbuldan gitmeleridir.

ENGELLENEN KREDİLER VE PROJELER

İBB aylarca uğraşıp yurtdışından krediler buluyor. Ancak projeler Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık makamlarında yıllarca imzalanmıyor. Krediler zamanında kullanılmazsa sonraki krediler için İstanbul’un sicili ne olacak. Bunu düşünen bir iktidar yok. Tek amaçları İstanbul icraat yapmasın.

İstanbul’un yılda 5 km değil Batı’da olduğu gibi yılda 15-20 km metro tesis etmesi gerekiyor. Tüm engellemelere rağmen 25 yıldır yılda 5 km metro yapan kaplumbağa hızındaki AKP’nin önceki dönem İBB yönetimine kıyasla, yeni İBB yönetiminde yılda 10 km metro yapılıyor. Engeller olmasa yılda 15-20 km metro yapılabilecekti.

BÜROKRATİK ENGELLEMELER

İstanbul ulaşımı geçmişteki yanlış projelerin ve bugün hizmetlere çomak sokulmasının sonuçlarını yaşıyor.

İstanbul, büyükşehir statüsüne geçtiği 1984 yılından beri ilk defa UKOME’nin yapısı değiştirildi. İBB karar alamıyor. 5 bin yeni taksi kararı 14 kez reddedildi. Halk taksi bulamıyor.

Ulaştırma Bakanlığı’nın İBB’ye devrettiği metrolarda, metroların yapım maliyetlerinin bakanlığa geri ödemesi için yapılacak ödemeler daha önce devredilen hattaki bilet gelirlerinin yüzde 15’inden tahsil edilirken 2019 mayıs ayında çıkan kararname ile belediyenin İller Bankası’ndan her ay aldığı ödemenin yüzde 5’i kaynağından kesilmeye başlandı. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse Ekim 2022’de bakanlığın İBB’ye devrettiği Pendik Tavşantepe - Sabiha Gökçen metro hattı 7.4 km ve yapım maliyeti 4.4 milyar TL. Bu hattaki aylık 685 bin yolcunun Kasım 2022 bilet gelirinin yüzde 15’i 308 bin TL ediyor. Oysa ki İBB ekim ayında yeni genelgeye göre 196 milyon TL ödedi.

İBB’den intikam alınırcasına, bu yılsonuna kadar her ay 195 milyon 692 bin TL fazla tahsilat yapılacak. Bu 2019 öncesi uygulamaya göre 635 kat artış demek. Yılbaşından sonra İBB’nin İller Bankası’ndan alacağı paydan bu hat için aylık 374 milyon TL kesilecek.

Her konuda engel çıkarmaya çalışanlar kalplerinde bir baca temizliği yapmalı, yoksa biriken kurumlar kendi ruhlarında yangın çıkarır.

DR. SUAT SARI

ULAŞIM VE TRAFİK UZMANI