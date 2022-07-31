İYİ Partili Süleyman Sırrı Özdolap açıkladı! İşte partinin güncel üye sayıları

31 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Özdolap, başvuruların yüzde 90’ının “başka bir siyasi partiye üyelik” nedeniyle reddedildiğini, siyasi parti üyeliğinden ayrılmak isteyenlerle ilgili sorunlar yaşandığına dikkat çekerek “Üyelik iptali için resmi başvuruda bulunuyorlar ancak ‘E-devletten yapacaksın’ deniliyor. E-devleti olmayan, olsa da kullanamayan insanlar olduğu gibi e-devletten üyelik sonlandırmak istediğinde de sorunlar yaşadığını belirten vatandaşlarımız var” diye konuştu.

Ret gerekçeleri arasında yabancı ülke vatandaşlarıyla, kamu haklarından yasaklılar olduğuna da dikkat çeken Özdolap, bulut sistemi üzerinden elektronik ortamda üyelik başvurusu yapılabildiğini kaydetti.