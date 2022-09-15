İYİ Partili Sunat'tan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması: 'Seçime 9 ay var'
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Altılı masada neticede öyle bir karar alındı, altılı masa karar verecek. Daha altılı masaya bu konu hiç gelmedi. Yani liderler adaylık mevzusunu görüşmedi" dedi.
Kayseri'deki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Sunat, iktidarı hedefleyen bir siyasi partinin seçim işleri başkanlığı olarak seçmen listeleri üzerinde kapsamlı inceleme yaptıklarını, sağlıklı bir seçmen listesiyle seçimlere girebilmek için aylardır çalıştıklarını söyledi.
Sunat, bir gazetecinin Millet İttifakı'nın adayının merak edildiğini sorması üzerine şöyle konuştu:
"Emin olun, vatandaştan daha ziyade bunu merak eden Cumhur İttifakı. Seçime 9 ay var. Öncesinden bir aday ismiyle ortaya çıkmak demek 9 ay boyunca düşünebiliyor musunuz, hiç durmadan seçim gezileri ve karşılıklı kavga demek. Türkiye, 9 ay öncesinden seçim atmosferine direkt girmiş olacak. Buna gerek var mı? Niye bu kadar merak ediyorlar, etmesinler. Altılı masada neticede öyle bir karar alındı, altılı masa karar verecek. Daha altılı masaya bu konu hiç gelmedi. Yani liderler adaylık mevzusunu görüşmedi. O yüzden daha neler olur, 24 saat ne demiş Demirel, 'Siyaset için çok uzun bir zaman' demiş. Onun için daha zaman çok. Türkiye'nin geleceği için açıklamak doğru değil. Çünkü kavga, gürültü, kamplaşma, iftira yeter. Sayın Genel Başkanımızın ve diğer genel başkanların ifadesi neydi, 'Seçim ilan edilinceye kadar aday açıklanmayacak' demişti. Müsterih olsun Türk milleti, 13'üncü cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan olacak."
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